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Футбол в России

В "Крыльях Советов" сообщили, что смерть стюарда не связана с дракой болельщиков

После игры 15-го тура РПЛ между самарским клубом и казанским "Рубином" появилась информация, что скончался 55-летний работник стадиона

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Смерть 55-летнего стюарда на стадионе "Самара-Арена" после матча 15-го тура чемпионата России по футболу между "Крыльями Советов" и казанским "Рубином" (0:0) не связана с потасовкой болельщиков. Об этом ТАСС во вторник сообщили в самарском клубе.

В понедельник во время игры в подтрибунном помещении произошла драка между фанатами команд, сотрудники полиции выстроились в живую цепь для того, чтобы разнять болельщиков. Уже после матча появилась информация, что скончался 55-летний стюард. По данным местных СМИ, он умер после драки.

"Это [смерь стюарда] абсолютно никак не связано с потасовкой. Это было после окончания матча, произошла остановка сердца. Решается вопрос об оказании поддержки семье", - сказал собеседник агентства.

По факту инцидента на трибунах Российская премьер-лига проводит проверку. Как сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Самарской области, после матча в отношении болельщиков было составлено 7 административных протокола. Шесть протоколов составлены по статье 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), один - по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

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Российский футбол
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