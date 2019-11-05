Сборная России по футболу может сыграть против бельгийцев с тремя защитниками

Матч между сборными России и Бельгии пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Первая игра между командами в квалификационном турнире, состоявшаяся в марте 2019 года в Брюсселе, завершилась победой бельгийцев со счетом 3:1.

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не стал исключать варианта, при котором команда сыграет против бельгийцев по схеме с тремя центральными защитниками. Об этом он сообщил журналистам.

"Игра в три центральных защитника - не тренд, это, наверное, ситуативно, - сказал Черчесов. -Так пару лет назад многие команды играли. Здесь для нас ничего нового нет. Будем исходить из того, в какой форме приедут футболисты".

"В Бельгии мы сыграли в три центральных защитника, - отметил главный тренер сборной России. - Посмотрим, как сейчас будут развиваться события. Мы делаем для себя наметки, изучаем соперника, его схемы, как кто-то против него играл. Главное, как мы сами будем готовы, отсюда будем исходить".

Сборная России 13 октября со счетом 5:0 одержала победу над командой Кипра и гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).