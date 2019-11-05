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Лига чемпионов

Зырянов: "Зенит" уступил "Лейпцигу" в игре Юношеской лиги УЕФА из-за удаления

Клуб из Санкт-Петербурга проиграл на своем поле со счетом 0:2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Удаление в составе российского "Зенита" стало причиной поражения команды в матче четвертого тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) против немецкого "Лейпцига". Таким мнением с журналистами после игры поделился главный тренер сине-бело-голубых Константин Зырянов.

"Зенит" уступил "Лейпцигу" на своем поле со счетом 0:2. Оба мяча были забиты после того, как главный арбитр встречи россиянин Василий Казарцев показал красную карточку защитнику петербуржцев Дмитрию Прищепе на 53-й минуте.

"Ребята играли дисциплинировано, но не скажу, что здорово. Единоборства вели хорошо, однако футбола в нашем исполнении было мало, как и со стороны немцев, такой "Лейпциг" можно было обыгрывать. Мы остались вдесятером, и это послужило причиной нашего поражения. В меньшинстве ребята были молодцами, старались, прессинговали, правда, в атаке мало получалось", - заявил Зырянов.

После четырех туров "Зенит" располагается на последнем месте в группе G, имея в активе 1 очко. Лидирует в группе французский "Лион" (9 очков, три матча), второй идет португальская "Бенфика" (6 очков, три матча), третьим - "Лейпциг" (4 очка, четыре матча). Позднее во вторник "Лион" примет "Бенфику", в случае победы португальцев петербургский клуб лишится шансов на выход в плей-офф. В пятом туре петербургская команда дома сыграет с "Лионом" 27 ноября.

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