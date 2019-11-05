Даниил Медведев сыграет в одной группе с Надалем на Итоговом турнире ATP

ТАСС, 5 ноября. Россиянин Даниил Медведев на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) сыграет в группе Андре Агасси с испанцем Рафаэлем Надалем, греком Стефаносом Циципасом и немцем Александром Зверевым. Об этом сообщает пресс-служба ATP.

Жеребьевка турнира прошла во вторник. В группе Бьорна Борга выступят серб Новак Джокович (второй номер рейтинга), швейцарец Роджер Федерер (третий номер рейтинга), австриец Доминик Тим (пятый номер рейтинга) и итальянец Маттео Берреттини (восьмой номер рейтинга).

Медведев занимает четвертое место в рейтинге ATP, он одержал семь побед на турнирах ассоциации в карьере. В нынешнем сезоне россиянин выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, турниры серии "Мастерс" в Цинциннати (штат Огайо, США) и Шанхае (Китай), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, где в пяти сетах уступил Надалю. Кроме того, он доходил до решающих встреч на турнирах в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене, приняв участие в девяти финалах текущего сезона (лучший результат в мире - прим. ТАСС). Надаль занимает первое место в рейтинге, Циципас - шестое, Зверев - седьмое.

Итоговой турнир ATP проводится с 1970 года, в 2019 году призовой фонд составит $9 млн. Чаще всех на турнире побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году, также Давыденко выходил в финал соревнований в 2008 году, где проиграл Джоковичу. В 1997 году в финале играл Евгений Кафельников, уступивший в решающей встрече американцу Питу Сампрасу.

Итоговый турнир пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.