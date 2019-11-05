Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Безбородов рассудит "Локомотив" и "Краснодар" в 16-м туре чемпионата России по футболу

Встреча пройдет 10 ноября

ТАСС, 5 ноября. Бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга назначена на матч 16-го тура чемпионата России по футболу между московским "Локомотивом" и "Краснодаром". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами станут Валерий Данченко (Уфа) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), резервным судьей назначен Павел Шадыханов (Москва). На матче будет работать система видеоассистента рефери (VAR), отвечать за нее будут Василий Казарцев (Санкт-Петербург) и Виталий Мешков (Дмитров). Встреча состоится в Москве 10 ноября.

Систему VAR также применят 9 ноября на матче между московским "Спартаком" и самарскими "Крыльями Советов". Главным арбитром встречи назначен Мешков, его ассистентами выступят Игорь Демешко (Химки) и Андрей Гурбанов (Краснодар), резервным судьей назначен Казарцев. За систему VAR будут отвечать Алексей Сухой (Люберцы) и Алексей Матюнин (Москва).

Матч между "Ахматом" (Грозный) и "Уралом" (Екатеринбург) обслужит Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), "Рубин" (Казань) и "Динамо" (Москва) рассудит Евгений Турбин (Дмитров), "Ростов" и "Тамбов" - Сергей Карасев (Москва), "Оренбург" и "Уфу" - Михаил Вилков (Нижний Новгород), "Арсенал" (Тула) и "Зенит" (Санкт-Петербург) - Алескей Еськов (Москва), "Сочи" и ЦСКА - Станислав Васильев (Ижевск).

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
ММА
Билеты на бой Федора Емельяненко против Джексона будут стоить от 4,5 тысяч рублей
Поединок пройдет 29 декабря в Японии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС