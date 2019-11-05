Безбородов рассудит "Локомотив" и "Краснодар" в 16-м туре чемпионата России по футболу

ТАСС, 5 ноября. Бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга назначена на матч 16-го тура чемпионата России по футболу между московским "Локомотивом" и "Краснодаром". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами станут Валерий Данченко (Уфа) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), резервным судьей назначен Павел Шадыханов (Москва). На матче будет работать система видеоассистента рефери (VAR), отвечать за нее будут Василий Казарцев (Санкт-Петербург) и Виталий Мешков (Дмитров). Встреча состоится в Москве 10 ноября.

Систему VAR также применят 9 ноября на матче между московским "Спартаком" и самарскими "Крыльями Советов". Главным арбитром встречи назначен Мешков, его ассистентами выступят Игорь Демешко (Химки) и Андрей Гурбанов (Краснодар), резервным судьей назначен Казарцев. За систему VAR будут отвечать Алексей Сухой (Люберцы) и Алексей Матюнин (Москва).

Матч между "Ахматом" (Грозный) и "Уралом" (Екатеринбург) обслужит Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), "Рубин" (Казань) и "Динамо" (Москва) рассудит Евгений Турбин (Дмитров), "Ростов" и "Тамбов" - Сергей Карасев (Москва), "Оренбург" и "Уфу" - Михаил Вилков (Нижний Новгород), "Арсенал" (Тула) и "Зенит" (Санкт-Петербург) - Алескей Еськов (Москва), "Сочи" и ЦСКА - Станислав Васильев (Ижевск).