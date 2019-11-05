Черчесов: футболист Фомин вызван в сборную России за стабильную игру

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Защитник "Уфы" Даниил Фомин вызван в сборную России по футболу на матчи с командами Бельгии и Сан-Марино благодаря своей стабильной игре. Об этом журналистам рассказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Фомин впервые вызван на сбор российской национальной команды. 22-летний полузащитник в текущем сезоне провел в составе "Уфы" 16 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

"Фомин - игрок молодежной сборной прошлого созыва, с первых туров играет, несколько голов забил. Играет стабильно, поэтому мы решили его посмотреть. У нас до чемпионата Европы осталось два сбора - ноябрьский и мартовский. Если ситуация позволяет, мы посмотрим его", - сказал Черчесов.

На прошлый сбор команды в октябре был вызван один из лучших бомбардиров чемпионата России текущего сезона Александр Соболев ("Крылья Советов"), который в этот раз приглашения не получил. "Сбор тот прошел, мы смотрим, кто как себя проявляет в чемпионате, отсюда у нас такие решения. Соболев после сборной себя в чемпионате не до конца проявил, поэтому мы приняли такое решение", - отметил Черчесов.

По словам тренера, также не проявил себя на прошлом сборе и полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. "Футболист себя там не проявил и после этого в чемпионате выступает не так хорошо", - подчеркнул тренер.

Матч с командой Бельгии пройдет в Санкт-Петербурге 16 ноября и начнется в 20:00 мск. Игру против команды Сан-Марино, которая станет заключительной для российской команды в текущем отборочном турнире, россияне проведут на выезде 19 ноября, начало - 22:45 мск.