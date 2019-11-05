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Летние неолимпийские виды спорта

Россияне победили египтян в первом туре Межконтинентального кубка по пляжному футболу

Встреча завершилась со счетом 5:3

ТАСС, 5 ноября. Сборная России по пляжному футболу со счетом 5:3 победила команду Египта в матче первого тура Межконтинентального кубка. Турнир проходит в Дубае (ОАЭ).

В составе сборной России отличились Владимир Раскин (7-я и 12-я минуты), Андрей Новиков (9), Алексей Павленко (14) и Виктор Крышанов (15). У египтян голы забили Мустафа Ахмед Шаабан (5) и Мохамед Абдельнаби Али (8, 30).

Сборной России в группе В противостоят команды Ирана, Мексики и Египта. Матч сборных Ирана и Мексики пройдет позднее во вторник. В следующем туре россияне сыграют с командой Мексики, встреча пройдет 6 ноября, начало в 17:45 мск.

В группе А выступают команды Испании, Италии, ОАЭ и Японии. В первом туре команда Японии победила итальянцев (6:4), испанцы обыграли сборную ОАЭ (2:2, 2:1 по пенальти). Сборная Японии возглавляет турнирную таблицу группы А с 3 очками в активе, на втором месте команда Испании (1), на третьем - ОАЭ (0), замыкают таблицу итальянцы (0). По итогам группового этапа две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал турнира.

Межконтинентальный кубок проходит в девятый раз, первый розыгрыш прошел в 2011 году. Турнир является ежегодным и традиционно проходит в ОАЭ. Сборная России выигрывала турнир трижды (2011, 2012, 2015), три раза российские футболисты занимали второе место (2013, 2014, 2018), в 2016 году стали бронзовыми призерами, в 2017-м заняли четвертое место.

Соревнования завершатся 9 ноября.

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Летние неолимпийские виды спорта
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