Свищев и Кейтнесс в конце ноября обсудят возможность проведения КМ по керлингу в России

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев 22-23 ноября встретится с главой Всемирной федерации керлинга Кейт Кейтнесс для обсуждения возможности проведения этапов Кубка мира в России на специальных условиях. Об этом Свищев во вторник сообщил ТАСС.

В июне стало известно, что компания-партнер, которая должна была финансировать Кубок мира - 2020, отказалась от платежей, предусмотренных по контракту, в связи с чем турнир был отменен. ФКР обратилась во Всемирную федерацию керлинга с предложением о помощи в проведении турнира, при этом один или два этапа могут пройти в России.

"Мы получили последние требования международной федерации и их финансовых партнеров, на данный момент эти цифры нереализуемы. Они четко регламентированы - необходимо соблюдать все условия, работать со специальными людьми, чтобы съемки проводили конкретные компании и с определенными условиями, - отметил Свищев. - На сегодняшний день это дорого, но мы в диалоге, 22-23 ноября у меня запланирована встреча с Кейт Кейтнесс, на которой мы еще раз обсудим этот вопрос. Попытаюсь ее убедить в том, что можно дать России право провести Кубок мира на специальных условиях".

Кубок мира по керлингу впервые прошел в сезоне-2018/19. Российская команда со скипом Анной Сидоровой стала бронзовым призером турнира. Соревнование состоит из трех предварительных этапов и финального раунда, на каждом из предварительных раундов проводятся соревнования между мужскими, женскими командами и смешанными парами.