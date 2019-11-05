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Еврокубки

"Локомотив-Кубань" проиграл "Ритасу" в домашнем матче баскетбольного Еврокубка

Встреча завершилась со счетом 87:82 в пользу литовского клуба

КРАСНОДАР, 5 ноября. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" со счетом 82:87 уступил литовскому "Ритасу" в матче шестого тура Еврокубка. Встреча прошла в "Баскет-холле" Краснодара в присутствии 2611 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник краснодарцев Дмитрий Кулагин, набравший 18 очков.

"Локомотив-Кубань" занимает четвертое место в группе В после шести туров, одержав две победы и потерпев четыре поражения. "Локомотив-Кубань" проиграл третий матч подряд. "Ритас" находится на пятом месте таблицы с двумя победами в активе.

В следующем туре "Локомотив-Кубань" сыграет на выезде с итальянской "Венецией", встреча пройдет 13 ноября. В первой игре российский клуб одержал победу со счетом 77:63. В Единой лиге ВТБ "Локомотив-Кубань" занимает вторую строчку турнирной таблицы, одержав три победы и потерпев одно поражение в четырех матчах. В следующей игре "Локомотив-Кубань" встретится в Москве с ЦСКА 10 ноября.

Еврокубок - второй по силе баскетбольный турнир в Европе после Евролиги.

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