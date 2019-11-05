Гандбольный клуб "Спартак" проиграл "Веспрему" в матче SEHA-Газпром лиги

ТАСС, 5 ноября. Российский гандбольный клуб "Спартак" в гостях уступил венгерскому "Веспрему" со счетом 32:37 матче SEHA-Газпром лиги.

В турнирной таблице группы B "Спартак" занимает пятое место с одной победой и четырьмя поражениями, "Веспрем" идет на первой строчке, одержав пять побед и уступив один раз. В следующем туре московская команда в гостях сыграет с сербской "Металопластикой". Встреча пройдет 7 ноября.

SEHA-Газпром лига была образована в 2011 году. В ней выступают ведущие клубы стран Восточной Европы, среди которых двукратные победители Лиги чемпионов северомакедонский "Вардар" и "Загреб", четырехкратный финалист этого турнира "Веспрем", а также лучшие команды Украины и Белоруссии. С этого сезона лига вышла за границы Восточной Европы, "Спартак" стал первым представителем России в лиге.

Двенадцать команд, участвующих в турнире, разбиты на две группы. Каждая команда проведет по десять матчей на групповой стадии. Команды, занявшие первое и второе места в своей группе, напрямую выйдут в четвертьфинал, остальные команды сыграют стыковые матчи за выход в плей-офф.