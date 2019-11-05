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Допинг в спорте

WADA сожалеет, что "акт Родченкова" не распространяется на профессиональные лиги США

Этот документ предполагает уголовную ответственность за допинговый сговор

КАТОВИЦЕ /Польша/, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди сожалеет, что принимаемый в США "Антидопинговый акт Родченкова" не распространяется на североамериканские профессиональные лиги. Об этом он заявил на пресс-конференции в Катовице, где проходит Всемирная конференция по борьбе с допингом в спорте.

Палата представителей Конгресса США в октябре проголосовала за законопроект об уголовной ответственности за допинговый сговор, который получил название "Антидопинговый акт Родченкова" (The Rodchenkov Anti-Doping Act) по имени главного информатора WADA Григория Родченкова.

"Насколько мне известно, этот акт не распространяется на профессиональные лиги в США. Это объясняется тем, что они не следуют кодексу [WADA]. Это прискорбно, меня это не радует", - сказал Риди.

В частности, правилам WADA не следуют Национальная хоккейная лига (НХЛ), Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), профессиональные лиги по бейсболу (MLB), американскому футболу (NFL).

"Акт Родченкова" предполагает "введение уголовной ответственности за участие в подкупе с целью повлиять на крупнейшие международные спортивные состязания путем применения запрещенных веществ или методов", а также "возмещение ущерба для жертв таких сговоров". Кроме того, законопроект предусматривает "предоставление защиты информаторам от ответных мер против них".

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Допинг
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