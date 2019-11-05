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Еврокубки

Баскетболисты "Нижнего Новгорода" победили греческий "Перистори" в матче Лиги чемпионов

Встреча прошла в Греции и завершилась со счетом 74:71 в пользу российского клуба

ТАСС, 5 ноября. Российский баскетбольный клуб "Нижний Новгород" в гостях обыграл греческий "Перистори" со счетом 74:71 в четвертом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Самым результативным игроком встречи в составе российской команды стал разыгрывающий Брэндон Браун, набравший 21 очко.

В следующем матче "Нижний Новгород" встретится в гостях с чешским "Нимбурком" 13 ноября.

В турнирной таблице группы С "Нижний Новгород" поднялся на первое место с тремя победами и одним поражением в активе.

Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянская "Болонья". Лига чемпионов - третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка.

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