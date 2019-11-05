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Шахматные турниры

Шахматист Непомнящий проиграл Дуде в первой партии этапа Гран-при FIDE в Германии

В другом поединке Петр Свидлер переиграл Пенталу Харикришну из Индии

ТАСС, 5 ноября. Российский шахматист Ян Непомнящий черными фигурами уступил Яну-Кшиштофе Дуде из Польши в первой партии первого раунда третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в немецком Гамбурге.

Россиянин Никита Витюгов и чех Давид Навара не смогли выявить победителя, также вничью завершилась партия между россиянином Александром Грищуком и поляком Радославом Войташеком. Петр Свидлер переиграл Пенталу Харикришну из Индии, Даниил Дубов и азербайджанец Теймур Раджабов разошлись миром, также вничью сыграли Дмитрий Яковенко и китаец Юй Янъи.

Француз Максим Вашье-Лаграв оказался сильнее китайца Вэй И, болгарин Веселин Топалов переиграл Хикару Накамуру. Вторые партии пройдут в среду. Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. Каждая стадия состоит из двух партий с классическим контролем времени, а также тай-брейка с укороченным контролем, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка.

По итогам четырех этапов Гран-при два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Первый этап прошел в середине мая в Москве и завершился победой российского гроссмейстера Яна Непомнящего. Второй этап состоялся в июле в Риге, победил азербайджанец Шахрияр Мамедьяров. Четвертый этап пройдет в Тель-Авиве с 10 по 24 декабря. Всего в серии примет участие 21 шахматист, каждый из которых сыграет на трех этапах.

Этап Гран-при в Гамбурге завершится 17 ноября.

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Шахматные турниры
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