"Зенит" проиграл "Лейпцигу" в матче Лиги чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" со счетом 0:2 проиграл немецкому "Лейпцигу" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-арена" в присутствии 50 452 зрителей.

Голы в матче забили Диего Демме (45-я минута) и Марсель Забитцер (63). На 14-й минуте защитник немецкого клуба Марсель Хальстенберг забил гол, который был отменен из-за игры рукой полузащитника Кристофера Нкунку после просмотра видеоповтора арбитром Орелем Гринфельдом.

"Зенит" и "Лейпциг" провели четвертую встречу, ранее команды играли в рамках 1/8 финала Лиги Европы сезона-2017/18. В первой встрече "Зенит" проиграл на выезде со счетом 1:2, а в ответной была зафиксирована ничья - 1:1. В матче третьего тура текущего розыгрыша Лиги чемпионов, который прошел 23 октября в Германии, "Зенит" уступил "Лейпцигу" со счетом 1:2.

В предыдущий раз "Зенит" проигрывал на своем поле в матче группового этапа Лиги чемпионов пять лет назад, когда 4 ноября 2014 года уступил немецкому "Байеру" на "Петровском" со счетом 1:2. Игра с "Лейпцигом" стала для "Зенита" 14-й в еврокубках против немецких команд, петербуржцы потерпели шестое поражение (пять побед, три ничьи).

"Зенит" занимает вторую строчку в таблице группы G, имея в активе четыре очка после четырех туров. "Лейпциг" с девятью очками возглавляет группу. Третье место занимает французский "Лион" (4 очка), четвертое - португальская "Бенфика" (3). "Лион" позднее во вторник примет "Бенфику" в рамках четвертого тура (начало - 23:00 мск).

Ход матча

Перед стартовым свистком активные болельщики "Зенита" разместили баннер с надписью "В душе "Зенит", в сердце Русь" и изображением монаха с балалайкой в руках на фоне ночного леса, с двух сторон от персонажа находились медведь и волк. Главный тренер гостей Юлиан Нагельсман оставил в запасе нападающего Тимо Вернера, хотя в матче 10-го тура чемпионата Германии против "Майнца" (8:0) форвард оформил хет-трик и отдал три голевые передачи.

Уже в самом начале встречи "Лейпциг" мог отличиться дважды - на третьей минуте футболистам не хватило последнего точного паса, чтобы вывести партнера один на один с вратарем Михаилом Кержаковым. На седьмой минуте в центре полузащиты петербуржцев образовалась дыра, сквозь которую без труда пробежал Конрад Лаймер, полузащитник наносил удар в дальний угол, но мяч зафиксировал Кержаков. На 13-й минуте счет мог открыть ударом из-за штрафной Хальстенберг, но главный арбитр встречи отменил гол после просмотра видеоповтора, мяч к Хальстенбергу пришел от Нкунку, который подыграл себе рукой.

"Зенит" ответил на 21-й минуте - Дуглас Сантос совершил забег по правому флангу, выдал передачу на Артема Дзюбу, но нападающий завозился с мячом, а удар пришелся в защитника "Лейпцига". Подопечные Семака играли через дальние забросы на нападающих, но это редко приводило к результатам, оборона немецкого клуба действовала аккуратно и слаженно. Защитники "Лейпцига" снимали практически все верховые мячи у Дзюбы, а у Сердара Азмуна не получалось обходить соперников на скорости. Также стоит отметить четко выверенные позиционные атаки команды Нагельсмана, где каждый игрок знал свою функцию, в результате чего возникали опасные моменты возле ворот Кержакова.

Уже в компенсированное к первому тайму время сине-бело-голубые имел стопроцентный момент, Дзюба выдал передачу на Азмуна, но мяч после удара форварда прошел в несколько сантиметрах от штанги. А вот победителем первого тайма вышел "Лейпциг" - Демме подхватил мяч после неудачного удара со штрафного и без шансов пробил в ближний угол, открыв счет 1:0.

Второй тайм

Перед началом второго тайма оба тренера провели замены, Семак выпустил Вячеслава Караваева на место Игоря Смольникова на правом фланге защиты, а у "Лейпцига" на поле вышел Кевин Кампль вместо Хальстенберга. Кержакову пришлось вступить в игру уже на 48-й минуте, голкипер вытащил мяч из-под перекладины после удара Юссуфа Поульсена. Немцы продолжили играть в атаку и владеть мячом, навязывая свой футбол и вынуждая соперника надеяться лишь на контратаки, также гости активно использовали прессинг, что приводило к ошибкам и нарушениям со стороны футболистов "Зенита".

Петербуржцы создали первый опасный момент на 60-й минуте, когда Дзюба снова вывел Азмуна на ударную позицию, но свою команду выручил Питер Гулачи. После этого Нагельсман выпустил Вернера на поле, а нападающий сразу же стал участником голевой атаки, которую успешно завершил Забитцер, сделав счет 2:0.

Семак решил усилить линию атаки, выпустив атакующего полузащитника Себастьяна Дриусси вместо защитника и капитана Бранислава Ивановича. Аргентинец первым же касанием сделал отличную подачу с углового на Вильмара Барриоса, удар которого головой отразил Гулачи. На 85-й минуте Семак поменял Александра Ерохина на Далера Кузяева, который спустя несколько минут после выхода получил желтую карточку. "Зенит" имел возможность забить, но Дзюба после прострела с правого фланга пробил левой ногой из хорошей позиции в защитника. Концовку встречи футболисты "Лейпцига" провели на половине поля "Зенита".

В следующем туре 27 ноября "Зенит" на своем поле встретится с "Лионом", матч начнется в 20:55 мск.