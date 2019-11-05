Сарри: "Локомотив" будет играть в другой футбол во втором матче ЛЧ против "Ювентуса"

ТАСС, 5 ноября. Российский "Локомотив" в матче против итальянского "Ювентуса" не будет показывать футбол, продемонстрированный клубом в первом матче группового этапа Лиги чемпионов против итальянской команды. Об этом сказал тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри, чьи слова приводит пресс-служба итальянского клуба.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" - "Ювентус" пройдет 6 ноября в Москве и начнется в 20:55 мск. В первом матче этих команд в Турине "Локомотив" уступил со счетом 1:2.

"Локомотив" в первом матче создал нам трудности, завтра мы играем за выход из группы и сосредоточимся на этом. "Локомотив" создает большую плотность перед воротами, если они выберут этот же стиль игры, то, я думаю, мы справимся с ними. Но я не думаю, что "Локомотив" будет играть так же, как и в первой игре, я видел их домашние матчи, в них они более агрессивны и энергичны", - сказал Сарри.

"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице группы D, имея в активе три очка после трех игр. Лидирует "Ювентус" (7 очков), следом идет испанский "Атлетико" (7), замыкает таблицу немецкий "Байер" (0).