Футбольная ассоциации Англии отменила удаление Сон Хын Мина за фол на Гомеше

ТАСС, 6 ноября. Независимая комиссия Футбольной ассоциации Англии аннулировала красную карточку нападающему "Тоттенхэма" Сон Хын Мину за фол на полузащитнике "Эвертона" Андре Гомеше. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.

Эпизод произошел на 78-й минуте встречи 11-го тура чемпионата Англии между ливерпульским "Эвертоном" и лондонским "Тоттенхэмом" (1:1), который прошел в воскресенье. Сон Хын Мин позволил Гомешу обыграть себя на фланге и совершил подкат сзади, в результате которого 26-летний португалец столкнулся с защитником "Тоттенхэма" Сержем Орье, а голеностопный сустав Гомеша вывернулся в неестественное положение. Главный арбитр встречи Мартин Аткинсон показал корейцу красную карточку, а сам Сон Хын Мин заплакал, увидев травму Гомеша. После матча игроки "Эвертона" посетили раздевалку "Тоттенхэма", чтобы успокоить южнокорейского нападающего.

Независимая комиссия Футбольной ассоциации Англии после рассмотрения эпизода пришла к решению об отмене красной карточки, признав ошибку арбитра Аткинсона. По информации источника, 27-летнему южнокорейцу грозила трехматчевая дисквалификация. Ранее португальский футболист перенес операцию и во вторник был выписан из больницы.

В текущем сезоне Сон Хын Мин провел 13 матчей, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи во всех турнирах. В следующем туре "Тоттенхэм" примет 9 ноября "Шеффилд".