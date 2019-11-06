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НХЛ

"Бостон" проиграл "Монреалю". Здено Хара провел 1500-й матч в НХЛ

Лишь пять защитников в истории сыграли больше
Здено Хара AP Photo/Winslow Townson
Описание
Здено Хара
© AP Photo/Winslow Townson

ТАСС, 6 ноября. "Бостон" проиграл "Монреалю" со счетом 4:5 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Виктор Мете (2-я, 39-я минуты), Томаш Татар (17), Пол Байрон (18) и Бен Чиаро (50). У гостей отличились Давид Пастрняк (15), Коннор Клифтон (28), Андерс Бьорк (39) и Шон Курали (44).

Пастрняк продлил результативную серию до 13 матчей (личный рекорд и на данный момент лучший результат в сезоне), он возглавляет списки бомбардиров и снайперов чемпионата с 30 очками и 15 голами соответственно. Чешский форвард стал третьим игроком в истории "Бостона", которому удалось набрать 30 очков в 15 или менее играх, после Фила Эспозито (в сезоне-1973/74 за 13 матчей) и Бобби Орра (сезон-1974/75, 14 матчей).

42-летний словацкий защитник "Бостона" Здено Хара провел 1500-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Лишь пять защитников в истории сыграли больше, это члены Зала хоккейной славы Крис Челиос (1651 матч), Скотт Стивенс (1635), Лэрри Мерфи (1615), Рэй Бурк (1612) и Никлас Лидстрём (1564).

Хара был выбран в третьем раунде драфта 1996 года клубом "Нью-Йорк Айлендерс", за "Бостон" выступает с 2006 года. Является обладателем Кубка Стэнли 2011 года, шесть раз принимал участие в Матчах звезд НХЛ, по итогам сезона-2008/09 получил приз "Джеймс Норрис Трофи" как лучший защитник. В составе сборной Словакии дважды становился серебряным призером чемпионатов мира (2000, 2012).

"Бостон" прервал серию из шести побед и занимает второе место в таблице Восточной конференции, "Монреаль" идет на восьмом месте.

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