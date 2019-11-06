"Нью-Джерси" обыграл "Виннипег" в НХЛ. На счету Гусева победный буллит

У хозяев отличился Эндрю Копп (29-я минута), в составе "Нью-Джерси" шайбу забросил Нико Хишир (5). В серии буллитов свои попытки реализовали российский форвард Никита Гусев и шведский нападающий Йеспер Боквист из "Нью-Джерси", хоккеисты "Виннипега" не сумели отличиться в серии.

Гусев предыдущие три матча находился в запасе по решению тренеров. В игре против "Виннипега" он провел на льду 12 минут 18 секунд, нанес два броска по воротам. В текущем сезоне на счету нападающего 4 очка (3+1) в 10 матчах.

"Нью-Джерси" занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, "Виннипег" идет 10-м на Западе.

Также в среду "Айлендерс" дома обыграли "Оттаву" со счетом 4:1, в составе гостей результативной передачей при игре в меньшинстве отметился форвард Владислав Наместников, впервые после травмы на льду появился нападающий Артем Анисимов, который в общей сложности пропустил восемь матчей с 12 октября. "Коламбус" дома проиграл "Вегасу" - 1:2, "Филадельфия" на своем льду победила "Каролину" - 4:1, "Торонто" дома обыграл "Лос-Анджелес" - 3:1.