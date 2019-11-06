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Лига Европы

Футболист ЦСКА Дзагоев полетел вместе с командой на матч ЛЕ против "Ференцвароша"

Полузащитник из-за травм не играет с 3 ноября 2018 года

ТАСС, 6 ноября. Российский полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отправился вместе с командой на гостевой матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Встреча пройдет в четверг, начало - 23:00 мск. Дзагоев не принимал участие в официальных матчах с 3 ноября 2018 года из-за двух травм.

Дзагоеву 29 лет, он выступает за ЦСКА с 2008 года, провел за команду 342 матча во всех турнирах, отличившись 74 раза и сделав 88 результативных передач. Вместе с ЦСКА Дзагоев стал трехкратным чемпионом России (2013, 2014, 2016), пятикратным серебряным (2008, 2010, 2015, 2017, 2018) и один раз бронзовым призером (2012) национального первенства. Также Дзагоев по четыре раза побеждал в Кубке России (2008, 2009, 2011, 2013) и Суперкубке страны (2009, 2013, 2014, 2018).

В составе сборной России игрок провел 59 матчей, забил девять мячей и сделал девять результативных передач. Футболист выступал на чемпионате Европы 2012 года, чемпионатах мира 2014 и 2018 года.

ЦСКА располагается на последнем, четвертом месте в группе Н в Лиге Европы, не сумев набрать очки в первых трех матчах.

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