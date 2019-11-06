Россияне впервые выступят единой сборной на ЧМ по зимнему плаванию в Словении

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Сборная России впервые выступит единой командой на чемпионате мира по зимнему плаванию, который состоится в Бледе (Словения) в феврале 2020 года, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС президент Федерации зимнего плавания Свердловской области Василий Ястребов.

"Если на предыдущих чемпионатах каждая команда из какого-либо города или области приезжала и выступала лично за себя, то в этот раз в Бледе выступят две команды именно сборной России, самых лучших пловцов, которые будут представлять интересы страны в командном зачете. В сборной будут представлены практически все регионы, из сильнейших - Свердловская, Тюменская области, Новосибирск, Владивосток, Петрозаводск, петербургская команда очень сильная", - сказал Ястребов.

Президент уральской федерации отметил, что от Свердловской области в сборную войдут 15 человек, команда уже сформирована и готовится к выступлениям.

"В прошлый раз мы привезли с чемпионата 15 золотых медалей, серебряных и бронзовых - около 30, в этом году их должно быть еще больше", - добавил Ястребов.