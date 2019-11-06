Футболист "Зенита" Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины

ТАСС, 6 ноября. Украинский защитник российского "Зенита" из Санкт-Петербурга Ярослав Ракицкий объявил о завершении выступлений в национальной команде. Об этом футболист написал в своем Instagram.
Ракицкий перешел в "Зенит" зимой 2019 года. Последний раз футболист сыграл за сборную Украины в Лиге наций 16 октября 2018 года, украинцы дома обыграли чехов со счетом 1:0.
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Поздравляю, Сборная Украины, с выходом на евро-20, желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол в не политике? Для меня было честью защищать Сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу Украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем кто поддерживал и тем кто не поддерживал, Вы заряжали быть ещё сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!
"Поздравляю сборную Украины с выходом на чемпионат Европы 2020 года, желаю успехов команде, вы показываете классную игру, - написал 30-летний Ракицкий. - Я дебютировал за главную команду 10 лет назад, а сегодня говорю "до свидания", я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года, но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду, не навыками футбольного мастерства вы апеллируете".
"Для меня было честью защищать сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу украинцев, представлять цвета своего флага на международной арене, - добавил Ракицкий. - Спасибо всем, кто поддерживал и тем, кто не поддерживал, вы заряжали быть еще сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины, желаю только золотых наград".
Всего футболист провел 54 матча за национальную команду, забил четыре мяча и сделал три голевые передачи. В составе "Зенита" игрок провел 36 матчей, в которых отличился четыре раза, вместе с клубом игрок стал чемпионом России (2019). Ранее футболист выступал за украинский "Шахтер" (Донецк), в составе которого стал восьмикратным чемпионом Украины, по шесть раз побеждал в Кубке и Суперкубке страны.