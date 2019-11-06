СМИ: новый ежегодный клубный футбольный турнир будет создан в Юго-Восточной Азии

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Федерация футбола АСЕАН организует проведение нового ежегодного клубного турнира с участием 12 ведущих команд из стран Юго-Восточной Азии. Как в среду сообщает газета Star, руководство Азиатской конфедерации футбола и Международной федерации футбола (ФИФА) поддержало это решение.

"Президент ФИФА Джанни Инфантино и президент Азиатской конфедерации футбола Салман бин Ибрагим аль-Халифа знают о наших планах, и оба поддерживают идею", - заявил глава Федерации футбола АСЕАН Хиев Самет.

Чемпионат должен стать ключевой платформой для развития профессионального спорта в регионе, а также предоставит новые возможности для клубов и болельщиков в Юго-Восточной Азии, отмечает "Стар". Турнир начнется во второй половине 2020 года, его призовой фонд превысит $1 млн. Победитель в соревновании сможет принять участие в клубном чемпионате мира.

В Федерацию футбола АСЕАН входят 10 стран этой региональной группировки, а также Восточный Тимор и Австралия. По информации газеты, австралийские клубы не будут участвовать в новом турнире.