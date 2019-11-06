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Лига Европы

Около 70 фанатов "Трабзонспора" посетят гостевой матч Лиги Европы с "Краснодаром"

Встреча пройдет 7 ноября

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Организованная поддержка турецкого "Трабзонспора" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против российского "Краснодара" будет составлять примерно 70 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского клуба.

В, начало матча в 20:55 мск.

"На игре планируется около 70 болельщиков "Трабзонспора", - сообщили в пресс-службе.

В первом матче команд "Краснодар" выиграл со счетом 2:0. Российский клуб занимает третье место в группе С, набрав три очка в трех матчах. "Трабзонспор" идет четвертым, имея в активе одно очко, первое место занимает швейцарский "Базель" (7), на второй строчке испанский "Хетафе" (6).

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