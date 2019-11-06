Колобков: Россия намерена делиться опытом антидопинговой борьбы с другими странами

На заседании Всемирной антидопинговой конференции в польском Катовице Колобков, сообщил, что Россия ответила на все уточняющие вопросы Всемирного антидопингового агентства (WADA) по изменениям, которые были обнаружены в базе данных московской лаборатории.

"Сегодня обсуждались вопросы, связанные с кодексом WADA. За последнее время мы проделали огромную работу по совершенствованию законодательства в части борьбы с допингом в спорте, проводим образовательные мероприятия для спортсменов и их родителей, тренеров и специалистов. Во многом наш опыт может стать примером для других стран, и мы готовы им делиться", - сказал Колобков.

"Еще один важный момент связан с правом WADA на обладание пробами и данными, мы полностью выполнили свои обязательства. Российская сторона передала все запрошенные сведения. Мы ответили также на все вопросы, в том числе, дополнительные. И продолжаем взаимодействовать с WADA в рабочем порядке", - подчеркнул он.

23 сентября исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу, основанием для чего стали изменения, обнаруженные в базе данных проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение целостности базы являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.