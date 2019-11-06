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Летние олимпийские виды спорта

Стартовало голосование за лучших яхтсменов России 2019 года

Оно продлится до 12 ноября

ТАСС, 6 ноября. Голосование за лучших яхтсменов России по итогам 2019 года стартовало на официальном сайте Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС). Об этом сообщает пресс-служба ВФПС.

Голосование проходит в двух номинациях - "Лучший яхтсмен России" и "Лучшая яхтсменка России". На звание лучшего яхтсмена 2019 года претендуют Александр Божко, Илья Ермаков, Егор Камалов, Сергей Комиссаров, Сергей Мусихин, Михаил Плеханов, Павел Созыкин/Денис Грибанов, Денис Тарадин, Максим Титаренко и Вадим Яхинсон. За звание лучшей яхтсменки года поборются Анна Басалкина, Елена Калинина, Мария Кислухина, Валерия Коваленко, Александра Петерсон и Яна Резникова. Голосование продлится до 12 ноября.

Также отмечается, что попечительский совет ВФПС и партнеры премии "Яхтсмен России - 2019" также планируют отметить специальными номинациями организаторов регат, крупные проекты и заметные парусные события. Церемония вручения премии состоится 2 декабря.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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