Зрители сыграют с ветеранами сборной России перед матчем отбора ЧЕ-2020 с бельгийцами

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Болельщики смогут принять участие в матче с бывшими футболистами сборной России перед встречей отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года между командами России и Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Бельгии пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге. Игра первого круга, состоявшаяся в марте 2019 года в Брюсселе, завершилась победой бельгийцев со счетом 3:1.

РФС при поддержке правительства Санкт-Петербурга подготовит для болельщиков публичные трансляции матча и мероприятия на территории стадиона. За три часа до начала игры для зрителей будет организована концертная постановка "Симфоническое кино" с хитами группы "Кино" в исполнении симфонического оркестра и гитариста группы Юрия Каспаряна. Концерт будет идти полчаса и завершится перед стартовым свистком. На одном из этажей стадиона будет организована фотовыставка, где выступит оркестр Мариинского театра, также для болельщиков проведут уроки классических танцев, мастер-классы от студии музея "Эрмитаж".

Помимо этого, зрители смогут посетить автограф-сессию и сыграть в матче со звездами, в котором примут участие бывшие футболисты сборной России Владислав Радимов, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Вячеслав Малафеев, Егор Титов, Дмитрий Сычев, Евгений Алдонин, Дмитрий Сенников.

Сборная России 13 октября со счетом 5:0 одержала победу над командой Кипра и гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).