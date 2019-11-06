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Наследие ЧМ-2018

Стадион "Нижний Новгород" передадут в собственность региона до 1 января 2020 года

До 2024 года содержание арены будет субсидироваться из федерального бюджета

ТАСС, 6 ноября. Стадион "Нижний Новгород", который принимал матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, будет передан в собственность региона до 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

"Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона "Нижний Новгород" в собственность Нижегородской области. Росимущество совместно с Министерством спорта РФ и правительством Нижегородской области должны обеспечить передачу объекта до 1 января 2020 года", - указано в сообщении.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, передача объекта упростит процесс использование стадиона. "Пока нам приходится арендовать стадион для проведения различных мероприятий. Речь идет как о разовых событиях, так и о долгоиграющих проектах, например, мы вновь готовимся открыть около стадиона зимнюю площадку "Спорт-Порт". Передача арены позволит более эффективно планировать развитие стадиона", - цитирует Никитина пресс-служба.

По словам главы региона, до 2024 года содержание стадиона будет субсидироваться из федерального бюджета. "Параллельно запланированы меры по повышению собственных доходов. Сможем мы теперь создать и единый имущественный комплекс, включающий в себя стадион и временные сооружения. Форум "Россия - спортивная держава" получил высокие оценки гостей, и мы нацелены на то, чтобы такие мероприятия на данной площадке проводились как можно чаще", - приводятся в сообщении слова Никитина.

Стадион "Нижний Новгород" был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года, который проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Нижнем Новгороде состоялись четыре встречи группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал. Арена вмещает 45 тыс. зрителей.

Теги
Наследие ЧМ-2018
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