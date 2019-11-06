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Евро-2020

Тренерский штаб сборной РФ по футболу обсудит с Черышевым его участие в ближайших матчах

Полузащитник "Валенсии" получил травму во вторник в матче Лиги чемпионов против "Лилля"
Денис Черышев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Денис Черышев
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 6 ноября. Тренерский штаб команды России по футболу обсудит с полузащитником испанской "Валенсии" Денисом Черышевым его травму и возможность участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборными Бельгии и Сан-Марино. Об этом сообщил отец игрока Дмитрий Черышев в эфире телеканала "Матч ТВ".

Черышев во вторник получил травму на 30-й минуте матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против французского "Лилля" (4:1). Ранее Черышев был включен в состав сборной России на матчи против команд Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).

"Мы с ним говорили, был небольшой спазм, он побоялся продолжить игру. Ему сделали УЗИ - небольшой надрыв, восстановление займет около двух недель. Тренерский штаб свяжется с Денисом и примет решение", - сказал Дмитрий Черышев.

Черышев дебютировал в составе сборной России в ноябре 2012 года. Всего 28-летний полузащитник провел за национальную команду 25 матчей, забив 11 голов. 16 октября он вошел в символическую сборную недели по итогам матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В матче с шотландцами (10 октября) Черышев вышел на замену во втором тайме, в игре с киприотами (13 октября) он попал в стартовый состав, забил два гола и отдал две голевые передачи.

После победы над сборной Кипра со счетом 5:0 команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

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