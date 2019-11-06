Поздняков и Кабаева вошли в состав экспертного совета Национальной спортивной премии

ТАСС, 6 ноября. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева вошли в состав экспертного совета Национальной спортивной премии Министерства спорта РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Председателем экспертного совета стала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы Светлана Журова. Также в его состав вошли олимпийский чемпион по греко-римской борьбе (1988), депутат Государственной думы Александр Карелин, председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, олимпийский чемпион по баскетболу (1972) Иван Едешко, исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, президент Сурдлимпийского комитета России Александр Романцов, олимпийский чемпион по фигурному катанию (2002) Алексей Ягудин, советник ФГУП "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Василий Конов.

Экспертный совет определит лауреатов премии с учетом итогов народного голосования.

Ежегодная Национальная спортивная премия проводится в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта. Церемония ее вручения состоится 12 декабря в концертном зале "Зарядье".