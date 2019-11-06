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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Глава WADA считает РУСАДА непричастным к изменениям базы данных московской лаборатории

Следующая встреча экспертов WADA и России намечена на 14 ноября

КАТОВИЦЕ /Польша/, 6 ноября. /ТАСС/. Маловероятно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) могло быть замешано в изменении данных московской антидопинговой лаборатории. Такое мнение журналистам высказал президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди.

Российские спортсмены рискуют столкнуться с недопуском к Олимпийским играм 2020 года в Токио, поскольку WADA после обнаружения изменений в базе данных московской лаборатории инициировало вопрос лишения статуса соответствия РУСАДА.

"Мое мнение по этому поводу заключается в том, что это маловероятно. Маловероятно, что антидопинговое агентство, которое не может использовать лишенную аккредитации лабораторию, могло быть в этом замешано", - сказал Риди.

Следующая встреча экспертов WADA и России намечена на 14 ноября. 17 ноября пройдет заседание комитета WADA по соответствию. По рекомендации комитета исполком WADA может вынести решение о соответствии и несоответствии кодексу WADA 9 декабря в Лондоне или Париже.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
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