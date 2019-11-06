Шахматист Свидлер вышел во второй раунд этапа Гран-при FIDE в Германии

ТАСС, 6 ноября. Российский гроссмейстер Петр Свидлер сыграл вничью с Пенталой Харикришной из Индии во второй партии первого раунда третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в немецком Гамбурге и вышел в следующий раунд соревнований.

В первой партии россиянин одержал победу. Также в четвертьфинал вышли француз Максим Вашье-Лаграв, который в первом раунде был сильнее китайца Вэй И, болгарин Веселин Топалов, обыгравший Хикару Накамуру из США, и поляк Ян-Кшиштоф Дуда, победивший россиянина Яна Непомнящего.

Вничью завершились вторые партии в противостояниях Никита Витюгов (Россия) - Давид Навара (Чехия), Радослав Войташек (Польша) - Александр Грищук (Россия), Даниил Дубов (Россия) - Теймур Раджабов (Азербайджан), Дмитрий Яковенко (Россия) - Юй Янъи (Китай). Первые партии в этих противостояниях также завершилась вничью, для выявления победителя в четверг будет проведен тай-брейк. Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. Каждая стадия состоит из двух партий с классическим контролем времени, а также тай-брейка с укороченным контролем, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка.

По итогам четырех этапов Гран-при два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Первый этап прошел в середине мая в Москве и завершился победой Непомнящего. Второй этап состоялся в июле в Риге, победил азербайджанец Шахрияр Мамедьяров. Четвертый этап пройдет в Тель-Авиве с 10 по 24 декабря. Всего в серии примет участие 21 шахматист, каждый из которых сыграет на трех этапах.

Этап Гран-при в Гамбурге завершится 17 ноября.