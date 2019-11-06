Сборная России по хоккею под руководством Кудашова стартует в Евротуре

ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноября. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России в четверг проведут стартовый матч на первом этапе Еврохоккейтура - Кубке Карьяла, соперником россиян станут хозяева турнира. Традиционный турнир пройдет на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки с 7 по 10 ноября.
9 ноября российские хоккеисты сыграют со шведами (14:30 мск), 10 ноября - с чехами (14:30 мск). Сборные Швеции и Чехии 7 ноября проведут вынесенную встречу этапа в шведском Лександе. Второй этап Евротура (Кубок Первого канала) пройдет в России 12-15 декабря, третий - в Швеции 6-9 февраля, четвертый - в Чехии с 30 апреля по 3 мая. Команда, набравшая наибольшее количество очков по сумме всех этапов, станет победителем Евротура.
Кубок Карьяла станет первым турниром для Алексея Кудашова в качестве главного тренера сборной России. Ранее он входил в тренерский штаб Ильи Воробьева, а летом сменил его на посту рулевого национальной команды.
48-летний специалист параллельно возглавляет клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА из Санкт-Петербурга.
Отсутствие лидеров
Состав сборной России на стартовый этап можно назвать экспериментальным, в него вошли восемь дебютантов: Ярослав Дыбленко, Камиль Фазылзянов, Дамир Шарипзянов, Павел Карнаухов, Артем Швец-Роговой, Павел Кудрявцев, Алексей Макеев, Артур Каюмов и только один олимпийский чемпион 2018 года - защитник Артем Зуб. Капитаном команды был назначен форвард СКА Антон Бурдасов, его ассистентами будут Зуб, защитник Рушан Рафиков, а также нападающий Александр Кадейкин. Перед вылетом из Москвы стало известно, что участие в турнире из-за повреждения не сможет принять нападающий Дмитрий Кагарлицкий.
Полностью состав выглядит следующим образом:
- вратари: Игорь Бобков ("Авангард"), Илья Бочаров ("Динамо" Москва), Александр Самонов (СКА);
- защитники: Артем Блажиевский (ЦСКА), Ярослав Дыбленко, Зуб (оба - СКА), Иван Мищенко ("Адмирал"), Рафиков, Никита Черепанов (оба - "Локомотив"), Фазылзянов ("Ак Барс"), Артем Сергеев ("Салават Юлаев"), Шарипзянов ("Нефтехимик");
- нападающие: Сергей Шумаков, Кирилл Семенов (оба - "Авангард"), Антон Слепышев, Карнаухов, Константин Окулов (все - ЦСКА), Бурдасов, Швец-Роговой, Андрей Кузьменко (все - СКА), Александр Кадейкин, Никита Сошников (оба - "Салават Юлаев"), Кудрявцев, Денис Алексеев, Каюмов (все - "Локомотив"), Дамир Жафяров ("Торпедо"), Макеев ("Витязь").
Надежда на клубные связки
Связки нападающих формировались в основном по клубному принципу. Слепышев и Окулов, за которым уже следят клубы НХЛ, хорошо проявляют себя в ЦСКА и вместе получили вызов в национальную команду. После обмена в СКА Швеца-Рогового Кудашов в клубе наигрывал его в тройке с Бурдасовым и Кагарлицким, а в прошлом сезоне в олимпийской сборной классно смотрелась связка Швеца-Рогового вместе с бывшим партнером по "Витязю" Жафяровым. К одному из этих сочетаний прибегнет Кудашов и на Кубке Карьяла, Жафяров является одним из лучших бомбардиров КХЛ, в некоторых матчах он проводил на льду около 25 минут.
Вернувшийся из НХЛ Сошников с 14 шайбами является лучшим снайпером КХЛ. С ним в связке, скорее всего, будет действовать одноклубник Кадейкин, который хорош в выполнении черновой работы. На лидирующие роли в "Авангарде" после потери ряда центральных нападающих вышел Кирилл Семенов, его одноклубник Шумаков великолепно провел прошлый плей-офф и также заслужил еще один шанс.
Игроки, которые вызваны в сборную, являются лидерами своих клубов, они хорошо играют, набирают много очков, при формировании команды учитывались и возраст, и форма игрока на данный момент, и клубные связки", - отметил Кудашов.
Не исключено, что по одному матчу проведут все голкиперы. Бочаров в прошлом сезоне активно заигрывался за олимпийскую сборную, но в последних матчах за "Динамо" он проиграл конкуренцию 39-летнему Александру Еременко. Самонов - главное открытие текущего чемпионата КХЛ среди вратарей. 24-летний голкипер занимает второе место в лиге по проценту отраженных бросков (96,0).
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк не раз говорил, что главной задачей Евротура является подготовка игроков к крупнейшим стартам - Олимпиаде и чемпионатам мира. Костяк команды на мировые первенства зачастую составляют игроки из НХЛ, на прошлом турнире таких было 15 человек. Вопрос об участии игроков из НХЛ в Олимпиаде 2022 года в Пекине пока остается открытым.
Дебют Гарпенлёва и 12 чемпионов мира в составе финнов
Сборная Финляндии проведет первый турнир в ранге чемпионов мира 2019 года. В состав финской команды на домашний турнир было вызвано 12 участников мирового первенства в Братиславе, а также 12 представителей клубов КХЛ.
Обращает на себя внимание четвертый номер драфта НХЛ 2016 года Йесси Пульюярви. В составе молодежной сборной Финляндии он стал чемпионом мира 2016 года, где за семь матчей набрал 17 (5 голов + 12 голевых передач) очков, на том турнире Пульюярви играл в тройке с Себастьяном Ахо и Патриком Лайне, Пульюярви был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком чемпионата мира, в финале финская команда со счетом 4:3 в овертайме обыграла сборную России.
Пульюярви провел 137 игр в НХЛ за "Эдмонтон", но перед началом нынешнего сезона решил вернуться на родину. Сейчас 21-летний хоккеист выступает за местный "Кярпят" и в текущем сезоне в 18 матчах набрал 20 (11+9) очков.
В состав шведской сборной попали пять представителей КХЛ. В "Тре Крунур", как и в сборной России, после чемпионата мира сменился главный тренер. Команду возглавил Юхан Гарпенлёв, который входил в штаб предыдущего главного тренера Рикарда Грёнборга и дважды побеждал на чемпионатах мира (2017, 2018). В своем первом турнире Гарпенлёв сделал ставку на игроков из местного чемпионата.
Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига вызвал на первый этап Евротура восемь игроков из КХЛ.
История Евротура и Кубка Карьяла
Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. По итогам прошлого сезона победителем Евротура стала сборная России. Всего россияне девять раз выигрывали это ежегодное соревнование, столько же побед у финнов, в активе шведов три победы, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.
Кубок Карьяла в рамках Евротура также проводится с 1996 года. Наибольшее количество побед на турнире в активе хозяев -12. Сборная России побеждала на турнире восемь раз, шведы - четыре, чехи - один. С 1997 года турнир проходит на "Хартвалл-арене", вмещающей 13 506 зрителей.
В 2012 году игры Кубка Карьяла состоялись в городе Турку. Предшественником турнира является проведенный в 1992 году Кубок Сауна, победу в котором одержала сборная России. В 1995 году состоялся Рождественский Кубок Карьяла, в котором первое место досталось шведам.