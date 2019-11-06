Сборная России по хоккею под руководством Кудашова стартует в Евротуре

ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноября. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России в четверг проведут стартовый матч на первом этапе Еврохоккейтура - Кубке Карьяла, соперником россиян станут хозяева турнира. Традиционный турнир пройдет на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки с 7 по 10 ноября. 9 ноября российские хоккеисты сыграют со шведами (14:30 мск), 10 ноября - с чехами (14:30 мск). Сборные Швеции и Чехии 7 ноября проведут вынесенную встречу этапа в шведском Лександе. Второй этап Евротура (Кубок Первого канала) пройдет в России 12-15 декабря, третий - в Швеции 6-9 февраля, четвертый - в Чехии с 30 апреля по 3 мая. Команда, набравшая наибольшее количество очков по сумме всех этапов, станет победителем Евротура.

Кубок Карьяла станет первым турниром для Алексея Кудашова в качестве главного тренера сборной России. Ранее он входил в тренерский штаб Ильи Воробьева, а летом сменил его на посту рулевого национальной команды. 48-летний специалист параллельно возглавляет клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА из Санкт-Петербурга. Отсутствие лидеров Состав сборной России на стартовый этап можно назвать экспериментальным, в него вошли восемь дебютантов: Ярослав Дыбленко, Камиль Фазылзянов, Дамир Шарипзянов, Павел Карнаухов, Артем Швец-Роговой, Павел Кудрявцев, Алексей Макеев, Артур Каюмов и только один олимпийский чемпион 2018 года - защитник Артем Зуб. Капитаном команды был назначен форвард СКА Антон Бурдасов, его ассистентами будут Зуб, защитник Рушан Рафиков, а также нападающий Александр Кадейкин. Перед вылетом из Москвы стало известно, что участие в турнире из-за повреждения не сможет принять нападающий Дмитрий Кагарлицкий. Полностью состав выглядит следующим образом: вратари: Игорь Бобков ("Авангард"), Илья Бочаров ("Динамо" Москва), Александр Самонов (СКА);

защитники: Артем Блажиевский (ЦСКА), Ярослав Дыбленко, Зуб (оба - СКА), Иван Мищенко ("Адмирал"), Рафиков, Никита Черепанов (оба - "Локомотив"), Фазылзянов ("Ак Барс"), Артем Сергеев ("Салават Юлаев"), Шарипзянов ("Нефтехимик");

нападающие: Сергей Шумаков, Кирилл Семенов (оба - "Авангард"), Антон Слепышев, Карнаухов, Константин Окулов (все - ЦСКА), Бурдасов, Швец-Роговой, Андрей Кузьменко (все - СКА), Александр Кадейкин, Никита Сошников (оба - "Салават Юлаев"), Кудрявцев, Денис Алексеев, Каюмов (все - "Локомотив"), Дамир Жафяров ("Торпедо"), Макеев ("Витязь"). Надежда на клубные связки Связки нападающих формировались в основном по клубному принципу. Слепышев и Окулов, за которым уже следят клубы НХЛ, хорошо проявляют себя в ЦСКА и вместе получили вызов в национальную команду. После обмена в СКА Швеца-Рогового Кудашов в клубе наигрывал его в тройке с Бурдасовым и Кагарлицким, а в прошлом сезоне в олимпийской сборной классно смотрелась связка Швеца-Рогового вместе с бывшим партнером по "Витязю" Жафяровым. К одному из этих сочетаний прибегнет Кудашов и на Кубке Карьяла, Жафяров является одним из лучших бомбардиров КХЛ, в некоторых матчах он проводил на льду около 25 минут. Вернувшийся из НХЛ Сошников с 14 шайбами является лучшим снайпером КХЛ. С ним в связке, скорее всего, будет действовать одноклубник Кадейкин, который хорош в выполнении черновой работы. На лидирующие роли в "Авангарде" после потери ряда центральных нападающих вышел Кирилл Семенов, его одноклубник Шумаков великолепно провел прошлый плей-офф и также заслужил еще один шанс. Игроки, которые вызваны в сборную, являются лидерами своих клубов, они хорошо играют, набирают много очков, при формировании команды учитывались и возраст, и форма игрока на данный момент, и клубные связки", - отметил Кудашов.