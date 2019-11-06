Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Карьяла

Сборная России по хоккею под руководством Кудашова стартует в Евротуре

В первом матче Кубка Карьяла российские хоккеисты в четверг сыграют с финнами

ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноября. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России в четверг проведут стартовый матч на первом этапе Еврохоккейтура - Кубке Карьяла, соперником россиян станут хозяева турнира. Традиционный турнир пройдет на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки с 7 по 10 ноября.

9 ноября российские хоккеисты сыграют со шведами (14:30 мск), 10 ноября - с чехами (14:30 мск). Сборные Швеции и Чехии 7 ноября проведут вынесенную встречу этапа в шведском Лександе. Второй этап Евротура (Кубок Первого канала) пройдет в России 12-15 декабря, третий - в Швеции 6-9 февраля, четвертый - в Чехии с 30 апреля по 3 мая. Команда, набравшая наибольшее количество очков по сумме всех этапов, станет победителем Евротура.

На эту тему

Кубок Карьяла станет первым турниром для Алексея Кудашова в качестве главного тренера сборной России. Ранее он входил в тренерский штаб Ильи Воробьева, а летом сменил его на посту рулевого национальной команды.

48-летний специалист параллельно возглавляет клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА из Санкт-Петербурга.

Отсутствие лидеров

Состав сборной России на стартовый этап можно назвать экспериментальным, в него вошли восемь дебютантов: Ярослав Дыбленко, Камиль Фазылзянов, Дамир Шарипзянов, Павел Карнаухов, Артем Швец-Роговой, Павел Кудрявцев, Алексей Макеев, Артур Каюмов и только один олимпийский чемпион 2018 года - защитник Артем Зуб. Капитаном команды был назначен форвард СКА Антон Бурдасов, его ассистентами будут Зуб, защитник Рушан Рафиков, а также нападающий Александр Кадейкин. Перед вылетом из Москвы стало известно, что участие в турнире из-за повреждения не сможет принять нападающий Дмитрий Кагарлицкий.

Полностью состав выглядит следующим образом:

  • вратари: Игорь Бобков ("Авангард"), Илья Бочаров ("Динамо" Москва), Александр Самонов (СКА);
  • защитники: Артем Блажиевский (ЦСКА), Ярослав Дыбленко, Зуб (оба - СКА), Иван Мищенко ("Адмирал"), Рафиков, Никита Черепанов (оба - "Локомотив"), Фазылзянов ("Ак Барс"), Артем Сергеев ("Салават Юлаев"), Шарипзянов ("Нефтехимик");
  • нападающие: Сергей Шумаков, Кирилл Семенов (оба - "Авангард"), Антон Слепышев, Карнаухов, Константин Окулов (все - ЦСКА), Бурдасов, Швец-Роговой, Андрей Кузьменко (все - СКА), Александр Кадейкин, Никита Сошников (оба - "Салават Юлаев"), Кудрявцев, Денис Алексеев, Каюмов (все - "Локомотив"), Дамир Жафяров ("Торпедо"), Макеев ("Витязь").

Надежда на клубные связки

Связки нападающих формировались в основном по клубному принципу. Слепышев и Окулов, за которым уже следят клубы НХЛ, хорошо проявляют себя в ЦСКА и вместе получили вызов в национальную команду. После обмена в СКА Швеца-Рогового Кудашов в клубе наигрывал его в тройке с Бурдасовым и Кагарлицким, а в прошлом сезоне в олимпийской сборной классно смотрелась связка Швеца-Рогового вместе с бывшим партнером по "Витязю" Жафяровым. К одному из этих сочетаний прибегнет Кудашов и на Кубке Карьяла, Жафяров является одним из лучших бомбардиров КХЛ, в некоторых матчах он проводил на льду около 25 минут.

Вернувшийся из НХЛ Сошников с 14 шайбами является лучшим снайпером КХЛ. С ним в связке, скорее всего, будет действовать одноклубник Кадейкин, который хорош в выполнении черновой работы. На лидирующие роли в "Авангарде" после потери ряда центральных нападающих вышел Кирилл Семенов, его одноклубник Шумаков великолепно провел прошлый плей-офф и также заслужил еще один шанс.

Игроки, которые вызваны в сборную, являются лидерами своих клубов, они хорошо играют, набирают много очков, при формировании команды учитывались и возраст, и форма игрока на данный момент, и клубные связки", - отметил Кудашов.

На эту тему

Не исключено, что по одному матчу проведут все голкиперы. Бочаров в прошлом сезоне активно заигрывался за олимпийскую сборную, но в последних матчах за "Динамо" он проиграл конкуренцию 39-летнему Александру Еременко. Самонов - главное открытие текущего чемпионата КХЛ среди вратарей. 24-летний голкипер занимает второе место в лиге по проценту отраженных бросков (96,0).

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк не раз говорил, что главной задачей Евротура является подготовка игроков к крупнейшим стартам - Олимпиаде и чемпионатам мира. Костяк команды на мировые первенства зачастую составляют игроки из НХЛ, на прошлом турнире таких было 15 человек. Вопрос об участии игроков из НХЛ в Олимпиаде 2022 года в Пекине пока остается открытым.

Дебют Гарпенлёва и 12 чемпионов мира в составе финнов

Сборная Финляндии проведет первый турнир в ранге чемпионов мира 2019 года. В состав финской команды на домашний турнир было вызвано 12 участников мирового первенства в Братиславе, а также 12 представителей клубов КХЛ.

Обращает на себя внимание четвертый номер драфта НХЛ 2016 года Йесси Пульюярви. В составе молодежной сборной Финляндии он стал чемпионом мира 2016 года, где за семь матчей набрал 17 (5 голов + 12 голевых передач) очков, на том турнире Пульюярви играл в тройке с Себастьяном Ахо и Патриком Лайне, Пульюярви был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком чемпионата мира, в финале финская команда со счетом 4:3 в овертайме обыграла сборную России.

Пульюярви провел 137 игр в НХЛ за "Эдмонтон", но перед началом нынешнего сезона решил вернуться на родину. Сейчас 21-летний хоккеист выступает за местный "Кярпят" и в текущем сезоне в 18 матчах набрал 20 (11+9) очков.

В состав шведской сборной попали пять представителей КХЛ. В "Тре Крунур", как и в сборной России, после чемпионата мира сменился главный тренер. Команду возглавил Юхан Гарпенлёв, который входил в штаб предыдущего главного тренера Рикарда Грёнборга и дважды побеждал на чемпионатах мира (2017, 2018). В своем первом турнире Гарпенлёв сделал ставку на игроков из местного чемпионата.

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига вызвал на первый этап Евротура восемь игроков из КХЛ.

История Евротура и Кубка Карьяла

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. По итогам прошлого сезона победителем Евротура стала сборная России. Всего россияне девять раз выигрывали это ежегодное соревнование, столько же побед у финнов, в активе шведов три победы, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

Кубок Карьяла в рамках Евротура также проводится с 1996 года. Наибольшее количество побед на турнире в активе хозяев -12. Сборная России побеждала на турнире восемь раз, шведы - четыре, чехи - один. С 1997 года турнир проходит на "Хартвалл-арене", вмещающей 13 506 зрителей.

В 2012 году игры Кубка Карьяла состоялись в городе Турку. Предшественником турнира является проведенный в 1992 году Кубок Сауна, победу в котором одержала сборная России. В 1995 году состоялся Рождественский Кубок Карьяла, в котором первое место досталось шведам.

Теги
Кубок Карьяла
Реклама на ТАСС
Лига чемпионов
Футболист "Ювентуса" Рэмзи извинился перед Роналду за отнятый гол в матче с "Локомотивом"
Мяч после штрафного удара в исполнении Роналду выскользнул из рук голкипера "Локомотива" Маринато Гилерме и покатился в ворота, на линии ворот Рэмзи отправил его в сетку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС