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Лига Европы

"Краснодар" примет в четверг "Трабзонспор" в матче Лиги Европы по футболу

Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 20:55 мск
Футболисты "Краснодара" Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Футболисты "Краснодара"
© Андрей Шрамко/ТАСС

КРАСНОДАР, 7 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" в четверг сыграет дома с турецким "Трабзонспором" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы, начало встречи - 20:55 мск.

В третьем туре "Краснодар" нанес турецкому клубу гостевое поражение со счетом 2:0, голами отметились россиянин Магомед-Шапи Сулейманов и голландец Тонни Вилена.

"Победа для нас будет важна, чтобы продолжить участие в групповом этапе, добыть путевку в европейскую весну. Я бы не сказал, что нам повезло [в прошлой игре], мы провели достаточно хороший матч. Мы полностью заслужили эту победу, она была тяжелая, и завтра мы ждем такого же тяжелого матча, а также наших болельщиков, которые нам помогают", - заявил на предматчевой пресс-конференции главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев.

Встреча станет определяющей в дальнейшей борьбе за выход в плей-офф для обеих команд, в активе российской команды три очка, у турецкого клуба - одно. Возглавляет квартет швейцарский "Базель" (7), вторым идет испанский "Хетафе" (6).

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"Краснодар" шестой сезон подряд играет в Лиге Европы, пять раз участвуя в групповой стадии. Более неудачный старт на групповом этапе краснодарцы продемонстрировали в дебютном розыгрыше в сезоне-2014/15. Тогда российская команда по итогам трех матчей имела два очка в активе, сыграв вничью с французским "Лиллем" (1:1) и английским "Эвертоном" (1:1) и проиграв немецкому "Вольфсбургу" (2:4). Тогда по итогам группы "Краснодар" набрал шесть очков и стал третьим, не сумев пробиться в плей-офф.

Игра с "Трабзонспором" станет для "Краснодара" шестой против турецких клубов, при этом "Краснодар" два раза из двух одерживал домашние победы. В прошлом сезоне российская команда дважды обыграла на групповом этапе "Акхисар" (1:0, 2:1). В 2017 году на стадии 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" по сумме двух матчей переиграл "Фенербахче" (1:0, 1:1).

Текущая форма соперников

В последних пяти матчах во всех турнирах "Краснодар" не потерпел ни одного поражения, при этом дважды сыграв вничью. 27 октября краснодарцы не сумели дома победить "Оренбург" (1:1), а 3 ноября сыграли вничью с "Ростовом" (2:2), забив два мяча в компенсированное время. После 15 туров чемпионата России "Краснодар" с 29 очками занимает четвертую строчку, от лидирующего "Зенита" команда Матвеева отстает на четыре балла.

В предстоящей встрече клубу не смогут помочь полузащитники Юрий Газинский, Реми Кабелла и Виктор Классон, а также нападающий Вандерсон. Форвард Иван Игнатьев, отметившийся голом после выхода на замену в матче с "Ростовом" и попавший в запас в игре с "Оренбургом", восстановился от травмы и может принять участие в матче.

"Трабзонспор" в турецком первенстве после 10 туров идет пятым, набрав 16 очков, у возглавляющего таблицу "Аланияспора" - 19. После игры с "Краснодаром" "Трабзонспор" провел два матча в чемпионате, сыграв на выезде вничью с соседом по турнирной таблице "Башакшехиром" (1:1) и уступив дома занимающему 12-ю строчку "Гёзтепе" (0:1).

Турецкой команде не смогут помочь опытный полузащитник Джон Оби Микел и форвард Даниэл Старридж, получивший 1 ноября повреждение. Также в составе гостей не выйдут на поле форвард Калеб Экубан и полузащитники Абдулкадир Эмюр, Абдюлкадир Пармак и Огеньи Онази.

Домашние трибуны

Встреча пройдет на построенном в 2016 году стадионе "Краснодар" (вместимость - 35 179 человек), который был признан самым посещаемым в первом круге текущего чемпионата России. Средняя посещаемость матчей "Краснодара" составила 29 503 человека (83,9% от общей вместимости стадиона).

На последний матч команды против "Ростова" пришли 34 562 зрителя, рекордным показателем является матч "Краснодара" с испанской "Валенсией" (1:1) в рамках 1/8 финала прошлогоднего розыгрыша Лиги Европы, который посетили 35 074 зрителя.

По информации пресс-службы российского клуба, матч должны посетить около 70 турецких болельщиков.

"Завтра мы ждем наших болельщиков, которые нам помогают. Та ситуация в концовке матча с "Ростовом" - это благодаря нашим болельщикам, которые приходят и поддерживают нас, это очень важно для нас", - заключил Матвеев в ходе пресс-конференции.

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