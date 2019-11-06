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Лига чемпионов

"Манчестер Сити" с полевым игроком в воротах в концовке сыграл вничью с "Аталантой" в ЛЧ

Вратарь Клаудио Браво получил красную карточку на 81-й минуте, место в воротах занял крайний защитник Кайл Уокер
Описание
© EPA-EFE/PAOLO MAGNI

ТАСС, 7 ноября. Английский "Манчестер Сити" сыграл вничью с итальянской "Аталантой" со счетом 1:1 в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

В составе английского клуба голом отметился Рахим Стерлинг (7-я минута), у хозяев отличился бывший игрок московского "Спартака" хорват Марио Пашалич (49). На 43-й минуте матча нападающий "Манчестер Сити" бразилец Габриэл Жезус не сумел реализовать пенальти.

В перерыве главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола провел замену вратаря, вместо Эдерсона вышел Клаудио Браво, который получил прямую красную карточку на 81-й минуте. Место в воротах занял крайний защитник Кайл Уокер. Браво стал первым голкипером в истории Лиги чемпионов, который получил красную карточку после того, как вышел на замену.

В другом матче группы С хорватское "Динамо" (Загреб) дома сыграло вничью с донецким "Шахтером" (3:3), обе команды доигрывали матч вдесятером, у "Шахтера" за вторую желтую карточку был удален Марлос, у "Динамо" - Никола Моро. В турнирной таблице группы С лидирует "Манчестер Сити" (10), "Шахтер" идет вторым (5), "Динамо" - третьим (5), "Аталанта" набрала одно очко и замыкает квартет.

В следующем туре, который пройдет 26 ноября, "Манчестер Сити" примет "Шахтер", а "Аталанта" на своем поле встретится с "Динамо".

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