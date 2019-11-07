СМИ: Гальярдо может сменить Вальверде на посту главного тренера ФК "Барселона"

ТАСС, 7 ноября. Главный тренер аргентинского "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо может возглавить испанскую "Барселону". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на аргентинский телеканал TNT Sports.

По информации источника, капитан "Барселоны" Лионель Месси хочет, чтобы в случае ухода нынешнего тренера каталонцев Эрнесто Вальверде клуб возглавил Гальярдо. В эфире чилийского телеканала CDF аргентинский тренер Клаудио Борги со ссылкой на собственный источник заявил, что Гальярдо возглавит "Барселону" в декабре.

"В декабре Гальярдо станет тренером "Барселоны", - сказа Борги. - На данный момент у "Барселоны" не все ладится в игре, а Марсело - один из лучших тренеров в мире. Президент "Ривер Плейта" Родольфо Д'Онофрио сказал, что Гальярдо уйдет, только если он [Д'Онофрио] покинет свой пост. Но я знаю из прямого источника, что Гальярдо возглавит "Барселону" в декабре".

По данным Transfermarkt, контракт Гальярдо с аргентинским клубом истекает в конце 2021 года. Специалист возглавил клуб летом 2014 года, до это в сезоне-2011/12 Гальярдо работал главным тренером уругвайского "Насьонала". Вместе с "Ривер Плейтом" Гальярдо дважды выиграл Кубок Либертадорес (2015, 2018) и Кубок Аргентины (2016, 2017), по одному разу суперкубок страны (2014) и Южноамериканский кубок (2014).

"Барселона" лидирует в чемпионате Испании, набрав 22 очка в 11 матчах и опережая по дополнительным показателям мадридский "Реал" и "Реал Сосьедад". В 12-м туре "Барселона" примет "Сельту" в субботу. В Лиге чемпионов каталонцы лидируют в группе F, набрав 8 очков в четырех матчах. В пятом туре "Барселона" дома встретится с немецкой "Боруссией" из Дортмунда 27 ноября.