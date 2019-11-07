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КХЛ

Крылов: ХК "Авангард" планирует утвердить проект новой арены до конца года

По словам председателя совета директоров омского клуба, новый ледовый дворец будет не только принимать хоккейные матчи, но и задействоваться в активной жизни города

ОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Проект нового домашнего ледового дворца в Омске для хоккейного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард", который будет построен на месте снесенной из-за аварийного состояния "Арены-Омск", сдан на государственную экспертизу, клуб планирует согласовать проект до конца года. Об этом заявил в четверг журналистам председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов.

Перед началом сезона-2018/19 при проведении работ на домашней для "Авангарда" "Арене-Омск" были обнаружены проблемы. В конце сентября 2018 года экспертиза признала строительные конструкции хоккейного дворца в Омске находящимися в аварийном состоянии. Из-за этого "Авангард" вынужден проводить домашние матчи на арене в подмосковной Балашихе. Осенью 2019 года "Арена-Омск" была снесена.

"Мы благополучно сдали проект, сейчас он проходит государственную экспертизу, к концу года мы надеемся получить уже его согласование. В конце весны мы должны выйти на стройку. Нам поставлена задача, чтобы "Авангард" начал сезон в 2022 году в сентябре уже на новой арене. Мы этой цели придерживаемся", - сказал Крылов.

По его словам, новый ледовый дворец будет не только принимать хоккейные матчи, но и задействоваться в активной жизни города. "Идея в том, чтобы дворец был задействован 365 дней в году, был центром досуга и отдыха омичей. Мы туда интегрировали несколько блоков, например, большой детский парк и большой холл, где в нехоккейные дни можно проводить концерты", - рассказал представитель клуба.

Крылов отметил, что решение о сносе "Арены-Омск" и строительстве нового ледового дворца было принято из соображений безопасности. "Если бы мы сделали реконструкцию, не было бы полной уверенности. К тому же по цене это практически одинаково. Новое строительство позволило нам качественно подойти к выбору проектных решений и с учетом негативных последствий, которые были, сделать достойный проект, который простоит не одно десятилетие", - подчеркнул председатель совета директоров "Авангарда".

По данным пресс-службы клуба, новая шестиэтажная арена будет вмещать 12 тыс. зрителей. Здание будет оборудовано мультимедийным фасадом площадью 2 тыс. кв. метров. Зрительная чаша спроектирована по стандарту арен Национальной хоккейной лиги. Планируется, что Омск примет часть матчей молодежного чемпионата мира 2023 года, другие игры турнира пройдут в Новосибирске.

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