ХК СКА обменял Тихонова и Рукавишникова в "Ак Барс" на Ожиганова

Пресс-служба казанского клуба добавила, что Тихонов и Рукавишников будут выступать за команду до конца сезона-2019/20. "Мы довольно долго искали возможность усиления атакующей линии праворуким нападающим, - заявил генеральный менеджер казанской команды Рафик Якубов. - Тихонов подошел под все наши требования - это опытный нападающий, способный сыграть и в центре, и на фланге, трудоспособный и цепкий форвард, готовый играть и в большинстве, и в меньшинстве. Мы благодарим Ожиганова за игру и желаем только успехов в новой команде, в которой он сможет показать все свои лучшие качества, Рукавишников тоже долгое время выступает в Континентальной хоккейной лиге, его приобретение позволит нам укрепить защиту, в особенности - улучшить игру перед своими воротами".

Тихонову 31 год, он выступал за СКА с октября 2011 года по апрель 2015 года и с августа 2016 года по настоящее время. За этот период хоккеист провел за петербургский клуб 390 матчей (рекордный результат в истории клуба в КХЛ), в которых набрал 190 очков (96 шайб + 94 результативные передачи), вместе с командой Тихонов стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). Он выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" и "Аризону", которая выбрала его в первом раунде под общим 28-м номером на драфте 2008 года (тогда клуб назывался "Финикс"), а также за "Северсталь" в КХЛ. В составе сборной России игрок стал победителем чемпионата мира 2014 года и лучшим бомбардиром турнира, а также серебряным призером мирового первенства 2015 года.

Рукавишников, которому в июле исполнилось 27 лет, играл за СКА с ноября 2014 года, он провел за клуб 244 матчей, в которых забросил пять шайб и сделал 25 результативных передач, является двукратным победителем Кубка Гагарина. Ожиганову 27 лет, он выступал за "Ак Барс" с текущего сезона, провел 19 матчей, в которых набрал восемь очков (одна шайба + семь передач). Прошедший сезон Ожиганов провел в клубе НХЛ "Торонто", ранее хоккеист выступал за московский ЦСКА, новосибирскую "Сибирь" и хабаровский "Амур" в КХЛ.