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КХЛ

Хоккеист Мусин перешел из "Ак Барса" в "Спартак" в обмен на Лещенко

О подробностях контракта защитника с красно-белыми не сообщается

ТАСС, 7 ноября. Защитник Дамир Мусин перешел из казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" в московский "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба "Ак Барса".

Соглашение "Ак Барса" с Лещенко рассчитано до конца сезона-2020/21, о подробностях контракта Мусина со "Спартаком" не сообщается.

Мусин выступал за "Ак Барс" с 2014 по 2018 год, в прошлом сезоне он играл за "Сочи" и нижнекамский "Нефтехимик", а перед началом текущего сезона вернулся в казанский клуб. В сезоне-2019/20 он провел один матч в КХЛ и 14 - за фарм-клуб "Ак Барса" "Барс", который выступает в Высшей хоккейной лиге. Всего в КХЛ на его счету 240 матчей, в которых он набрал 33 (9 голов + 24 результативные передачи) очка.

Лещенко стал игроком "Спартака" в 2015 году, перейдя из подмосковного "Атланта". В нынешнем сезоне КХЛ он провел девять матчей, набрав пять (1+4) очков. Всего в КХЛ он принял участие в 271 игре, в которых он набрал 94 (41+53) очка.

"Ак Барс" в турнирной таблице Восточной конференции занимает первое место, набрав в 25 матчах 39 очков, "Спартак" на Западе с 30 очками после 26 игр идет пятым.

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