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Летние неолимпийские виды спорта

Глава FIAS Шестаков награжден званием почетного доктора университета Чхонджу

Награду вручила ректор университета
Глава FIAS Василий Шестаков Пресс-служба Международной федерации самбо
Описание
Глава FIAS Василий Шестаков
© Пресс-служба Международной федерации самбо

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков награжден званием почетного доктора университета Йонг-ин, который находится в южнокорейском Чхонджу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIAS.

Конгресс FIAS проходит в Чхонджу перед стартом чемпионата мира по боевому самбо, который пройдет с 8 по 10 ноября.

Награду Шестакову вручила ректор университета. "От всей души хочу поблагодарить руководство университета за столь высокую награду. Это не только моя заслуга, но и заслуга всей Международной федерации самбо, которая вносит большой вклад в развитие самбо в мире и в Южной Корее. Хочу также отметить заслуги южнокорейской федерации самбо в продвижении вида спорта в этой стране", - сказал Шестаков.

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Летние неолимпийские виды спорта
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