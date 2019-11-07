Глава FIAS Шестаков награжден званием почетного доктора университета Чхонджу

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков награжден званием почетного доктора университета Йонг-ин, который находится в южнокорейском Чхонджу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIAS.

Конгресс FIAS проходит в Чхонджу перед стартом чемпионата мира по боевому самбо, который пройдет с 8 по 10 ноября.

Награду Шестакову вручила ректор университета. "От всей души хочу поблагодарить руководство университета за столь высокую награду. Это не только моя заслуга, но и заслуга всей Международной федерации самбо, которая вносит большой вклад в развитие самбо в мире и в Южной Корее. Хочу также отметить заслуги южнокорейской федерации самбо в продвижении вида спорта в этой стране", - сказал Шестаков.