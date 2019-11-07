"Автодор" выступил против увеличения числа легионеров в Единой лиге ВТБ

ТАСС, 7 ноября. Саратовский "Автодор" выступил за уменьшение числа легионеров в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В четверг проходит заочное голосование руководителей клубов Единой лиги ВТБ о внесении изменений в регламент по вопросу легионеров.

"Баскетбольный клуб "Автодор" не поддерживает последовательное увеличение числа легионеров в чемпионате Единой лиги ВТБ, а, напротив, выступает за уменьшение их количества, - говорится в заявлении пресс-службы. - Начиная с сезона-2020/21, предлагаем сократить до семи число игроков с лицензией "F" (легионеров) в заявке команды на сезон. Поскольку в рамках Единой лиги ВТБ проводится розыгрыш чемпионата России, дополнительно предлагаем ввести правило, согласно которому на игровой площадке одновременно должно находиться не менее двух игроков с лицензией "N" (россиян). В 2000-х годах применение подобного ограничения в играх чемпионата России полностью оправдало себя, обеспечив подготовку целого поколения баскетболистов для сборной страны, а сразу трое россиян - Виктор Хряпа, Сергей Моня и Ярослав Королев - были выбраны в первом раунде драфта Национальной баскетбольной ассоциации".

На данный момент в баскетбольной Единой лиге ВТБ в заявке на матч у российского клуба может быть не более шести иностранцев и одного натурализованного игрока. В течение сезона в заявке клуба может находиться не более восьми легионеров с лицензией "F".

"Автодор" располагается на последнем, 13-м месте в Единой лиге ВТБ, команда потерпела четыре поражения в четырех матчах. В пятом туре саратовский клуб примет таллинский "Калев" в воскресенье.