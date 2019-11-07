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Лига Европы

СМИ: болельщики "Селтика" получили ножевые ранения перед матчем с "Лацио" в Лиге Европы

В результате нападений были госпитализированы два фаната

ТАСС, 7 ноября. Болельщики шотландского футбольного клуба "Селтик" получили ножевые ранения перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы с итальянским "Лацио". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британский телеканал Sky Sports.

По информации источника, инцидент произошел в Риме, где должен пройти матч между командами, факт нападения на болельщиков "Селтика" подтвердила городская полиция. Отмечается, что были зафиксированы два случая нападения: первый произошел во время потасовки в одном из баров, где был ранен 52-летний мужчина, второе нападение было совершено неподалеку от того же бара, жертвой стал 35-летний мужчина. Оба болельщика были госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.

Матч "Лацио" - "Селтик" пройдет в четверг, начало - 20:55 мск, первый матч между командами, который прошел в Глазго, завершился победой хозяев (2:1). Шотландский клуб лидирует в турнирной таблице группы E, набрав 7 очков в трех матчах. "Лацио" идет третьим, имея в активе 3 очка после трех встреч.

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