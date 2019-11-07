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Допинг в спорте

ВФЛА дисквалифицировала легкоатлета Петрова на четыре года за употребление допинга

В пробе спортсмена, взятой на всероссийских соревнованиях "Мемориал братьев Знаменских", был обнаружен оксандролон

ТАСС, 7 ноября. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в соответствии с решением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) отстранила прыгуна в длину Александра Петрова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Отмечается, что в пробе 33-летнего спортсмена, взятой на всероссийских соревнованиях "Мемориал братьев Знаменских", была обнаружена запрещенная субстанция - оксандролон. Дисквалификация Петрова будет отсчитываться с даты временного отстранения - 25 июля 2019 года, при этом результаты спортсмена, показанные с 6 июля 2019 года, подлежат аннулированию.

Петров является бронзовым призером чемпионата России 2015 года и обладателем двух бронзовых наград командного первенства страны (2015, 2017).

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Допинг
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