ВФЛА дисквалифицировала легкоатлета Петрова на четыре года за употребление допинга

ТАСС, 7 ноября. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в соответствии с решением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) отстранила прыгуна в длину Александра Петрова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Отмечается, что в пробе 33-летнего спортсмена, взятой на всероссийских соревнованиях "Мемориал братьев Знаменских", была обнаружена запрещенная субстанция - оксандролон. Дисквалификация Петрова будет отсчитываться с даты временного отстранения - 25 июля 2019 года, при этом результаты спортсмена, показанные с 6 июля 2019 года, подлежат аннулированию.

Петров является бронзовым призером чемпионата России 2015 года и обладателем двух бронзовых наград командного первенства страны (2015, 2017).