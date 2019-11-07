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ЧМ-2022 по футболу

Сборная Ирака по футболу сыграет два домашних матча в Иордании из-за беспорядков в стране

С инициативой переноса игр выступила ФИФА

ТАСС, 7 ноября. Два домашних матча сборной Ирака по футболу в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года перенесены в столицу Иордании Амман из-за акций протеста, проходящих в стране. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Ирака.

По словам главы Федерации футбола Ирака, с инициативой переноса выступила Международная федерация футбола (ФИФА). Первоначально планировалось перенести матчи на север Ирака в Эрбиль, однако ФИФА настояла на проведении встреч в другой стране. 14 ноября сборная Ирака сыграет с командой Ирана, а 19 ноября встретится с футболистами из Бахрейна.

Сборная Ирака занимает первое место в турнирной таблице группы С, набрав 7 очков после трех матчей. Далее следуют команды Бахрейна (7), Ирана (6), Гонконга (1) и Камбоджи (1). Иракская команда один раз выходила в финальную стадию чемпионата мира, это произошло в 1986 году, тогда футболисты из Ирака не смогли пробиться в плей-офф турнира.

В Ираке с начала октября продолжаются акции протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. Люди в Багдаде, а также в южных и северных провинциях требуют отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в столкновения с полицейскими и военнослужащими. За месяц беспорядков в стране погибли свыше 250 человек, 11 тысяч пострадали.

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