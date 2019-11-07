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Футбол в Англии

Вратарь "Тоттенхэма" Льорис перенес операцию на локте

Футболист сборной Франции вернется к тренировкам в начале следующего года

ТАСС, 7 ноября. Голкипер английского футбольного клуба "Тоттенхэм" и сборной Франции Уго Льорис перенес операцию на локте и вернется к тренировкам в начале следующего года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

32-летний француз получил травму локтя, неудачно упав в матче восьмого тура чемпионата Англии против "Брайтона" (0:3).

"После дополнительных медицинских осмотров Уго Льорис перенес операцию на левом локте, вратарь сборной Франции вывихнул локоть и получил повреждение связок во время матча против "Брайтона" в прошлом месяце. Хирургическое вмешательство было рекомендовано после того, как специалисты обнаружили, что состояние локтя остается нестабильным. Капитан нашего клуба вернется к тренировкам в начале следующего года", - говорится в сообщении.

Льорис выступает за "Тоттенхэм" с августа 2012 года, в текущем сезоне он провел в составе лондонской команды девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов. За национальную команду Франции он сыграл в 111 матчах и стал победителем чемпионата мира 2018 года, который проходил в России.

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