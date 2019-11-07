Булыкин: Алексей Миранчук способен заменить Черышева в сборной России по футболу

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Алексей Миранчук является одним из тех, кто способен заменить в сборной России получившего травму хавбека испанской "Валенсии" Дениса Черышева. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий сборной России, советник генерального директора "Локомотива" Дмитрий Булыкин.

Российский футбольный союз (РФС) в четверг подтвердил, что Черышев, получивший травму бедра 5 ноября в матче "Валенсии" против французского "Лилля" (4:1) на групповом этапе Лиги чемпионов, пропустит матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Бельгии (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле). Днем ранее полузащитник был включен в список из 25 игроков, вызванных в национальную команду.

"Травма Черышева и то, что он пропустит эти игры - серьезно, - сказал Булыкин. - Но Черчесов, конечно же, знает, кем его заменить. Это может быть и Алексей Миранчук, который неплохо провел игру против "Ювентуса" ("Локомотив" 6 ноября в Лиге чемпионов проиграл итальянскому клубу со счетом 1:2 - прим. ТАСС) и забил гол".

"Конечно, хорошо сыграть против бельгийцев важно, чтобы попробовать занять первое место, но задача уже выполнена. С первого или со второго места выходим на чемпионат Европы - не столь важно, но, конечно же, хочется проверить сборную и футболистов на фоне топ-соперников, таких как Бельгия. Нужно выходить с намерением обыграть их и занять первое место. Но повторюсь, самое главное, что задача уже выполнена", - добавил экс-форвард сборной России.

Черышев дебютировал в составе сборной России в ноябре 2012 года. Всего полузащитник провел за национальную команду 25 матчей, забив 11 голов. Полузащитник вошел в символическую сборную недели по итогам матчей отборочного турнира чемпионата Европы. В матче с шотландцами (10 октября, 4:0) Черышев вышел на замену во втором тайме, в игре с киприотами (13 октября, 5:0) он попал в стартовый состав, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

После победы над сборной Кипра команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).