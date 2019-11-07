Фетисов: России необходимо продолжать соблюдать кодекс WADA после избрания Баньки

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. России после избрания нового президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) необходимо продолжать выполнять все международные правила антидопинговой политики. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший член совета учредителей WADA Вячеслав Фетисов.

Ранее поляк Витольд Банька был избран президентом WADA. Его кандидатуру единогласно поддержал совет учредителей WADA, заседание которого проходит в четверг в польском городе Катовице.

"Общие законы и конвенции приняты всем миром, есть также кодекс WADA. Поляки являются одними из участников этого движения, поэтому тут ничего особенного не случилось. Их [кодексы и законы] необходимо продолжить выполнять", - сказал Фетисов.

Банька был единственным кандидатом на пост президента WADA. В январе его большинством голосов поддержал Совет Европы, в мае - представители органов государственной власти, входящие в руководство WADA.

Поляк вступит в должность 1 января. До конца года возглавлять организацию будет ее нынешний президент Крейг Риди. 78-летний британец, являющийся членом Международного олимпийского комитета (МОК), возглавляет WADA последние шесть лет.