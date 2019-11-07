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Футбол в России

РФС проводит консультации с IFAB по спорным моментам в матчах чемпионата России

Это касается работы системы видеоассистента рефери (VAR) в Российской премьер-лиге

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) консультируется с Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) по спорным моментам, которые происходят во время матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил глава проекта по внедрению системы видеоассистента рефери (VAR) в России Леонид Калошин.

Впервые VAR использовался в российских футбольных соревнованиях в апреле 2019 года, в первом полуфинальном матче Олимп - Кубка России "Урал" - "Арсенал". В чемпионате России система применяется с сезона-2019/20. В первом туре VAR работал в офлайн-режиме на матче "Локомотив" - "Рубин", со второго по четвертый туры - применялся только в одном матче из восьми в каждом из туров. Начиная с пятого система действует на двух играх каждого из туров.

"Как известно, все топовые в футбольном плане страны Европы используют систему VAR; некоторые из них ее применяют уже третий сезон в своих чемпионатах, - сказал Калошин. - Естественно, мнение VAR-инструкторов и действующих арбитров, работающих на этих соревнованиях, является очень ценным. Поэтому, не учитывать их огромный опыт было бы не разумно. Обмениваемся клипами, обсуждаем и стараемся достичь единого подхода и трактовки".

"Также важно и взаимодействие с IFAB, потому что не надо забывать, что глобально права на использование VAR принадлежат этой международной организации, которая в том числе выдает лицензию судьям, VAR и AVAR, для работы на live-соревновательных матчах", - отметил глава проекта по внедрению VAR в России.

VAR вмешивается только в случае явной ошибки

В качестве примера взаимодействия с IFAB Калошин привел спорный эпизод на 7-й минуте матча 15-го тура чемпионата России между "Зенитом" и ЦСКА, в котором нападающий петербуржцев Сердар Азмун наступил на икру полузащитнику армейцев Ивану Облякову. На встрече работала система VAR, а судивший игру главный арбитр Михаил Вилков том эпизоде не стал выносить дисциплинарных санкций в отношении игрока домашней команды.

"Это, безусловно, интересный момент, который обсуждали в рабочем режиме и с IFAB, и с иностранными коллегами, - сказал Калошин. - Это именно спорный эпизод для дискуссии. И было ими подчеркнуто, что видеоассистент не должен вмешиваться в случае просто назначения штрафного удара или вынесения желтой или красной карточки судьей, который находился в оптимальной позиции и видел все детали единоборства. В соответствии с действующей редакцией Правил игры IFAB на сезон-2019/20, "видеопомощник судьи - официальное лицо матча, которое может помочь судье только в случае явной и очевидной ошибки или пропуска серьезного инцидента, касательно (4 типов) ситуаций".

"Более того, циркулярное письмо IFAB №17 от 21/08/2019 "Правила игры 2019/2020 - Важные разъяснения" гласит, что "протокол не позволяет судьям просматривать инцидент, в котором первоначально принятое на поле решение не является явной и очевидной ошибкой. Видеопросмотры не разрешены для второго шанса, чтобы посмотреть инцидент "еще раз", - подчеркнул он.

Калошин привел в пример слова старшего офицера УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти, который заметил, что при внедрении VAR в России местные футбольные власти придерживаются линии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). "Хотелось бы напомнить, что Роберто Розетти, который в конце прошлой недели в Москве проводил VAR-семинары для российских арбитров, представителей клубов и СМИ, в интервью по итогам встречи сказал, что он удовлетворен тем, что в проекте по внедрению VAR в России мы следуем линии УЕФА, - отметил он. - Это очень важно как для российских команд, которые играют в еврокубках, так и для видеоассистентов, которые уже начинают привлекаться УЕФА для работы на матчах Лиги чемпионов. Первый дебютный матч в качестве AVAR (помощника видеоассистента главного судьи - прим. ТАСС) провел Виталий Мешков на игре "Валенсия" - "Лилль", которая состоялась 5 ноября - это свидетельствует о высококачественном выполнении своих функций в качестве видеоассистента на матчах национального чемпионата".

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Российский футбол
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