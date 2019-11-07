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КХЛ

Бывший тренер "Локомотива" Мактавиш рассказал о работе в КХЛ

Канадец назвал разногласия с президентом клуба Юрием Яковлевым главной проблемой работы в команде
Бывший главный тренер "Локомотива" Крэйг Мактавиш Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Бывший главный тренер "Локомотива" Крэйг Мактавиш
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 7 ноября. Крэйг Мактавиш считает, что разногласия с президентом ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" Юрием Яковлевым стали главной проблемой работы канадца на посту главного тренера команды. Комментарий тренера приводит телеканал TSN.

Мактавиш возглавил ярославский "Локомотив" в мае этого года, а 24 сентября был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен спортивный директор клуба Александр Ардашев, позднее пост наставника команды занял канадец Майкл Пелино, работавший в штабе Мактавиша.

Своей главной проблемой в работе на посту наставника ярославского клуба Мактавиш назвал отношения с Яковлевым. По словам канадского специалиста, в личном разговоре Яковлев обращался к негативным сторонам работы, а также критиковал тренировочную программу команды, при этом встречи с президентом ярославского клуба проходили только после поражений.

Об увольнении Мактавиш узнал во время завтрака с Пелино в сети быстрого питания McDonald's ("Макдоналдс") по пути на арену после поражения от "Йокерита", когда ему позвонил переводчик Денис Гребешков, игравший семь лет в Национальной хоккейной лиге. В телефонном разговоре Гребешков сообщил о разговоре с Яковлевым, в котором президент "Локомотива" освободил Мактавиша от должности.

Еще одной проблемой, с которой столкнулся Мактавиш в "Локомотиве", стал лишний вес у игроков клуба. Канадский специалист заявил, что игроки клуба подходили к тренировочному сбору с явным избыточным весом, поэтому период с 1 июля до первой игры в КХЛ 4 сентября хоккеисты использовали для того, чтобы набрать форму. Также Мактавиш отметил языковой барьер, который помешал ему доносить до игроков напрямую тренерские установки.

В качестве игрока Мактавиш провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 19 сезонов, став четырехкратным обладателем Кубка Стэнли, в должности главного тренера Мактавиш в течение девяти сезонов возглавлял "Эдмонтон", в 2006 году клуб под его руководством вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил "Каролине" (3-4 в серии). Кроме того, он работал помощником главного тренера сборной Канады, дважды завоевав серебряные медали на чемпионатах мира, помощником главного тренера в "Рейнджерс", а также возглавлял клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Чикаго". С 2013 года канадский специалист занимал должности генерального менеджера и вице-президента по хоккейным операциям в "Эдмонтоне".

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