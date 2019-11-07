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Летние неолимпийские виды спорта

РФС подал заявку на проведение в Нижнем Новгороде юношеского ЧЕ-2021 по мини-футболу

В последний раз крупный международный турнир по мини-футболу в России проходил в 2001 году

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) подал заявку в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на проведение в Нижнем Новгороде чемпионата Европы по мини-футболу среди юношей (до 19 лет) 2021 года. Об этом ТАСС рассказал президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев.

Первый чемпионат Европы в этой возрастной категории прошел в Риге с 8 по 14 сентября 2019 года. Чемпионом стала сборная Испании, россияне завершили борьбу на стадии группового этапа. В конце марта Алиев рассказал ТАСС, что обсуждался вопрос о проведении ЧЕ-2021 в Екатеринбурге, Тюмени или Нижнем Новгороде.

"Сегодня мы подали заявку на проведение в 2021 году в Нижнем Новгороде чемпионата Европы среди игроков до 19 лет. В 2021 году Нижнему Новгороду будет 800 лет, и в рамках такого большого события мы заинтересованы в проведении европейского форума, - сказал Алиев. - Губернатор области, как и председатель оргкомитета празднования Виталий Мутко, эту идею поддержал. И Александр Дюков (президент Российского футбольного союза, - прим. ТАСС) направил заявку от РФС в УЕФА".

В последний раз крупный международный турнир по мини-футболу в России проходил в 2001 году, когда Москва принимала мужской чемпионат Европы.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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