Черчесов сказал, что готов встретиться с тренером ФК "Спартак" Тедеско

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов хотел бы встретиться с главным тренером "Спартака" Доменико Тедеско. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее Тедеско рассказал, что планирует встретиться с Черчесовым.

"Я не могу сейчас сказать, когда я могу с ним встретиться. Я рад встрече с любым тренером, который работает с моими футболистами. Так что я буду только рад, но пока сложно сказать, когда", - сказал Черчесов.

В состав сборной России на ближайшие отборочные матчи чемпионата Европы-2020 с командами Бельгии и Сан-Марино из "Спартака" вызваны защитник Георгий Джикия, а также полузащитники Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин.